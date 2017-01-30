Підозрюваного в теракті в Брюсселі допитуватимуть щодо атаки в Парижі - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Бельгія передала підозрюваному в організації теракту в аеропорту Брюсселя Мохамеду Абріні повістку на допит у справі про теракту у Франції в 2015 році. Про це повідомили брюссельські федеральні прокурори, передає УНН з посиланням на AFP.
"У рамках розслідування у зв'язку з терактами в Парижі 13 листопада 2015 року, Мохамед Абріні був переданий французьким судовим органам на період в один день", - йдеться в повідомлені прокуратури.
Речник прокуратури Бельгії заявив, що таке рішення було прийнято за взаємною згодою обох країн.
Нагадаємо, вибухи в Брюсселі сталися 22 березня. Перші два вибухові пристрої спрацювали в аеропорту Завентем, а третій - на станції метро “Маальбек”. Ще одна бомба в аеропорту не вибухнула, її знешкодили сапери. У результаті загинули понад 30 людей, близько 250 отримали поранення.
Серія вибухів і нападів в Парижі сталася в листопаді минулого року. Загинули 130 осіб, ще кілька сотень отримали поранення.
Відповідальність за них взяло на себе екстремістське угруповання “Ісламська держава”, діяльність якого визнана терористичною і забороненою в багатьох країнах.
Як повідомляв УНН, 9 квітня один з основний підозрюваних у паризьких атаках Мохаммед Абріні був заарештований під час облав разом з чотирма іншими людьми, які пов'язані також з нападами в аеропорту і метро Брюсселя.