Подозреваемого в нападении в Брюсселе обвинили в теракте во Франции - адвокаты

Адвокаты подозреваемого "мужчины в шляпе" с видео во время нападения в Брюсселе Мохаммеда Абрини сообщили, что его обвинили в терактах джихадистов в Париже в 2016 году.

Напомним, взрывы в Брюсселе произошли 22 марта. Первые два взрывных устройства сработали в аэропорту Завентем, а третье - на станции метро "Маальбек". Еще одна бомба в аэропорту не взорвалась, ее обезвредили саперы. В результате погибли более 30 человек, около 250 получили ранения.

Серия взрывов и нападений в Париже произошла в ноябре прошлого года. Погибли 130 человек, еще несколько сотен получили ранения.

Ответственность за них взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", деятельность которой признана террористической и запрещенной во многих странах.

Один из основной подозреваемых Мохаммед Абрини 9 апреля был арестован во время облав вместе с четырьмя другими лицами, которые связаны также с атаками в аэропорту и метро Брюсселя.

Как сообщал УНН, 30 января Бельгия передала подозреваемому в организации теракта в аэропорту Брюсселя Мохаммеду Абрини повестку на допрос по делу о теракте во Франции в 2015 году.