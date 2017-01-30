Підозрюваного у нападі в Брюсселі звинуватили в теракті у Франції – адвокати
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Підозрюваного у нападі в Брюсселі Мохамеда Абріні, якого на один день передали для допиту в Францію, звинуватили у скоєнні терактів в Парижі 2015 року. Про це повідомили його адвокати, передає УНН з посиланням на AFP.
Адвокати підозрюваного “чоловіка в капелюсі” з відео під час нападу в Брюсселі Мохамеда Абріні повідомили, що його звинуватили у терактах джихадистів у Парижі в 2016 році.
Нагадаємо, вибухи в Брюсселі відбулися 22 березня. Перші два вибухові пристрої спрацювали в аеропорту Завентем, а третє — на станції метро “Маальбек”. Ще одна бомба в аеропорту не вибухнула, її знешкодили сапери. В результаті загинули понад 30 людей, близько 250 отримали поранення.
Серія вибухів і нападів в Парижі відбулася в листопаді минулого року. Загинули 130 осіб, ще кілька сотень отримали поранення.
Відповідальність за них взяло на себе екстремістське угруповання “Ісламська держава”, діяльність якого визнана терористичною і забороненою в багатьох країнах.
Один з основний підозрюваних Мохаммед Абріні 9 квітня був заарештований під час облав разом з чотирма іншими людьми, які пов’язані також з нападами в аеропорту і метро Брюсселя.
Як повідомляв УНН, 30 січня Бельгія передала підозрюваному в організації теракту в аеропорту Брюсселя Мохамеду Абріні повістку на допит у справі про теракту у Франції в 2015 році.