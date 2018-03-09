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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 36460 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 52369 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 55918 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101649 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92401 просмотра

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Подозреваемый в совершении парижских терактов впервые выступил перед судом

Подозреваемый в совершении парижских терактов впервые выступил перед судом

Киев  •  УНН

 • 8143 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Единственный подозреваемый в совершении терактов в Париже в 2015 году, который остался жив, Салах Абдеслам сегодня впервые дал показания во французском суде. Об этом сообщает издание Le Figaro, ссылаясь на собственные источники, передает УНН.

Как сообщили источники издания, Абдеслам на суде сказал, что никогда не просил "о помощи этого подозреваемого". Свидетельство касались дела Али Улкади, которого обвиняют в том, что он помогал Абдесламу бежать из Парижа в Брюссель после терактов.

Улкади является другом Брахима Абдеслама, брата Салаха, который подорвал себя возле одного из ресторанов в Париже.

Как сообщал УНН, 5 февраля, в Брюсселе начался суд над подозреваемым в совершении террористических атак в Париже в ноябре 2015 года.

Напомним, 13 ноября 2015 года три скоординированные группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

В январе прошлого года по подозрению в причастности к терактам были задержаны двое человек.

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