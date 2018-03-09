Підозрюваний в скоєнні паризьких терактів вперше виступив перед судом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Єдиний підозрюваний у скоєнні терактів у Парижі у 2015 році, який залишився живим, Салах Абдеслам сьогодні вперше дав свідчення у французькому суді. Про це повідомляє видання Le Figaro, посилаючись на власні джерела, передає УНН.
Як повідомили джерела видання, Абдеслам на суді сказав, що ніколи не просив "про допомогу цього підозрюваного". Свідчення стосувались справи Алі Улкаді, якого звинувачують в тому, що він допомагав Абдесламу втекти з Парижа до Брюсселя після терактів.
Улкаді є другом Брахіма Абдеслама, брата Салаха, який підірвав себе біля одного з ресторанів в Парижі.
Як повідомляв УНН, 5 лютого, у Брюсселі розпочався суд над підозрюваним у скоєнні терористичних атак у Парижі в листопаді 2015 року.
Нагадаємо, 13 листопада 2015 року три скоординовані групи терористів вчинили серію нападів в Парижі і його найближчому передмісті Сен-Дені. Жертвами терактів стали 130 людей, більше 350 були поранені.
У січні минулого року за підозрою у причетності до терактів було затримано двох осіб.