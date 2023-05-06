Подозреваемый в покушении на прилепина признался в содеянном – росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Подозреваемый в покушении на убийство российского политика и пропагандиста захара прилепина дал показания, в которых признался в содеянном. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
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"Мужчина рассказал, что был завербован одной из спецслужб Украины еще несколько лет назад. Он давал необходимую им информацию, а взамен получал деньги.
Последней задачей стало получение паспорта РФ и переезд. Следующий шаг – ликвидация захара прилепина", - пишут росСМИ.
Детали
Подозреваемый несколько дней следил за писателем. Затем закопал противотанковые мины на пути к дому Прилепина. На одну из таких наехал автомобиль Audi Q7.
Напомним
Автомобиль российского писателя захара прилепина, который внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, подорвался на трассе в Нижегородской области в рф.