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Подозреваемый в покушении на прилепина признался в содеянном – росСМИ

Киев • УНН

 • 2941980 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Подозреваемый в покушении на убийство российского политика и пропагандиста захара прилепина дал показания, в которых признался в содеянном. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Цитата 

"Мужчина рассказал, что был завербован одной из спецслужб Украины еще несколько лет назад. Он давал необходимую им информацию, а взамен получал деньги.

Последней задачей стало получение паспорта РФ и переезд. Следующий шаг – ликвидация захара прилепина", - пишут росСМИ.

Детали 

Подозреваемый несколько дней следил за писателем. Затем закопал противотанковые мины на пути к дому Прилепина. На одну из таких наехал автомобиль Audi Q7.

Напомним 

Автомобиль российского писателя захара прилепина, который внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, подорвался на трассе в Нижегородской области в рф.

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