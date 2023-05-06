Підозрюваний у замаху на прилєпіна зізнався у скоєному – росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Підозрюваний у замаху на вбивство російського політика та пропогандиста захара прилєпіна дав свідчення, у яких зізнався у скоєному. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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"Чоловік розповів, що був завербований однією зі спецслужб України ще кілька років тому. Він давав необхідну їм інформацію, а натомість отримував гроші.
Останнім завданням стало отримання паспорта рф та переїзд. Наступний крок – ліквідація захара прилєпіна", - пишуть росЗМІ
Деталі
Підозрюваний кілька днів стежив за письменником. Потім закопав протитанкові міни на шляху до будинку прилепіна. На одну з таких наїхав автомобіль Audi Q7.
Нагадаємо
Автомобіль російського письменника захара прилєпіна, який внесений до списку осіб, які загрожують національній безпеці України, підірвався на трасі в Нижньогородській області у рф.