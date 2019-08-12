Подозреваемой в убийстве новорожденного ребенка в Нетешине избрали меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Подозреваемой в убийстве новорожденного ребенка в Нетешине выбрали круглосуточный домашний арест, пишет УНН со ссылкой на ресурс “Судебная власть Украины”.
“В избрании меры пресечения в виде содержания под стражей — отказать, зато выбрать круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля. Такое решение постановил судья Нетишинского городского суда в отношении женщины, которую подозревают в умышленном убийстве новорожденного ребенка (статья 117 Уголовного кодекса Украины). По мнению судьи, именно такая мера пресечения будет достаточным, чтобы предотвратить попытки скрыться от следствия и суда”, — указано в сообщении.
Жительницу Нетишина подозревают в том, что, находясь в обусловленном родами психическом состоянии, она умышленно лишила жизни своего новорожденного ребенка. По данным следствия она является матерью двух малолетних детей. Факт третьей беременности скрывала от окружающих, на учете в медучреждении не состояла.
Сейчас следствие продолжается.
Как сообщал УНН, в Шумском районе Тернопольской области случайным выстрелом во время охоты был убит 36-летний мужчина.