Підозрюваній у вбивстві новонародженої дитини у Нетішині обрали запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Підозрюваній у вбивстві новонародженої дитини у Нетішині обрали цілодобовий домашній арешт, пише УНН з посиланням на ресурс “Судова влада України”.
“В обранні запобіжного заходу у виді тримання під вартою — відмовити, натомість обрати цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю. Таку ухвалу постановив слідчий суддя Нетішинського міського суду щодо жінки, яку підозрюють в умисному вбивстві новонародженої дитини (стаття 117 Кримінального кодексу України). На думку судді, саме такий запобіжний захід буде достатнім, аби запобігти спробам переховуватися від слідства й суду”, — вказано у повідомленні.
Мешканку Нетішина підозрюють у тому, що, перебуваючи в обумовленому пологами психічному стані, вона умисно позбавила життя свою новонароджену дитину. За даними слідства вона є матір’ю двох малолітніх дітей. Факт третьої вагітності приховувала від оточуючих, на обліку в медзакладі не перебувала.
Наразі досудове слідство триває.
Як повідомляв УНН, у Шумському районі Тернопільської області випадковим пострілом під час полювання було вбито 36-річного чоловіка.