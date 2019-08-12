Підозрюваній у вбивстві новонародженої дитини у Нетішині обрали запобіжний захід

“В обранні запобіжного заходу у виді тримання під вартою — відмовити, натомість обрати цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю. Таку ухвалу постановив слідчий суддя Нетішинського міського суду щодо жінки, яку підозрюють в умисному вбивстві новонародженої дитини (стаття 117 Кримінального кодексу України). На думку судді, саме такий запобіжний захід буде достатнім, аби запобігти спробам переховуватися від слідства й суду”, — вказано у повідомленні.

Мешканку Нетішина підозрюють у тому, що, перебуваючи в обумовленому пологами психічному стані, вона умисно позбавила життя свою новонароджену дитину. За даними слідства вона є матір’ю двох малолітніх дітей. Факт третьої вагітності приховувала від оточуючих, на обліку в медзакладі не перебувала.

Наразі досудове слідство триває.

Як повідомляв УНН, у Шумському районі Тернопільської області випадковим пострілом під час полювання було вбито 36-річного чоловіка.