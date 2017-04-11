Подозреваемых в совершении разбоя на 16 млн грн задержали на Закарпатье

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 57839 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106465 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163813 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120258 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118883 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113808 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105120 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107275 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103741 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подозреваемых в совершении разбоя на 16 млн грн задержали на Закарпатье

Подозреваемых в совершении разбоя на 16 млн грн задержали на Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 8938 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 11 апреля. УНН. По процессуальному руководству прокуратуры Закарпатской области, правоохранителями задержана группа из шести закарпатцев, которые занимались разбоем на территории области. Сообщил заместитель прокурора Закарпатской обл. Александр Василенко, передает УНН.

Указанные лица подозреваются в разбойном нападении 8 декабря 2016 на жителей Хустского района. Тогда шестеро мужчин, одетых в камуфлированную одежду и балаклавы на головах, стояли с оружием на обочине автотрассы “Киев — Чоп” возле с.Ганьковица Савеловского района, остановили автомобиль, повредив ему шины.

“Сейчас всех мужчин задержали, им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм), что наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества ”, - сообщили в прокуратуре.

В автомобиле находились двое жителей Хустского района, мужчины в камуфляже нанесли им телесные повреждения и завладели денежными средствами в сумме 16 млн. грн и двумя мобильными телефонами.

10 апреля 2017 совместно с сотрудниками Главного управления Нацполиции в Закарпатской области у указанных лиц были проведены обыски, по результатам которых изъято более 717 тыс. грн, почти 200 тыс долл США и пять автомобилей (Mersedes Sprinter, KIA Sportage, Аudi А6, Wolkswagen LT и Opel Astra).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, 8 апреля на Херсонщине задержали браконьеров с уловом на 24 млн грн.

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