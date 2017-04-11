Подозреваемых в совершении разбоя на 16 млн грн задержали на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 11 апреля. УНН. По процессуальному руководству прокуратуры Закарпатской области, правоохранителями задержана группа из шести закарпатцев, которые занимались разбоем на территории области. Сообщил заместитель прокурора Закарпатской обл. Александр Василенко, передает УНН.
Указанные лица подозреваются в разбойном нападении 8 декабря 2016 на жителей Хустского района. Тогда шестеро мужчин, одетых в камуфлированную одежду и балаклавы на головах, стояли с оружием на обочине автотрассы “Киев — Чоп” возле с.Ганьковица Савеловского района, остановили автомобиль, повредив ему шины.
“Сейчас всех мужчин задержали, им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм), что наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества ”, - сообщили в прокуратуре.
В автомобиле находились двое жителей Хустского района, мужчины в камуфляже нанесли им телесные повреждения и завладели денежными средствами в сумме 16 млн. грн и двумя мобильными телефонами.
10 апреля 2017 совместно с сотрудниками Главного управления Нацполиции в Закарпатской области у указанных лиц были проведены обыски, по результатам которых изъято более 717 тыс. грн, почти 200 тыс долл США и пять автомобилей (Mersedes Sprinter, KIA Sportage, Аudi А6, Wolkswagen LT и Opel Astra).
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним, 8 апреля на Херсонщине задержали браконьеров с уловом на 24 млн грн.