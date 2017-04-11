Підозрюваних у вчиненні розбою на 16 млн грн затримано на Закарпатті

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Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 11 квітня. УНН. За процесуального керівництва прокуратури Закарпатської області, правоохоронцями затримано групу з шістьох закарпатців, які займалися розбоєм на території області. Повідомив заступник прокурора Закарпатської обл. Олександр Василенко, передає УНН.

Зазначені особи підозрюються у розбійному нападі 8 грудня 2016 року на мешканців Хустського району. Тоді шестеро чоловіків, вдягнених в камуфльований одяг з балаклавами на головах, стоячи зі зброєю на узбіччі автотраси “Київ — Чоп” біля с.Ганьковиця Свалявського району, зупинили автомобіль, пошкодивши йому шини.

“Наразі усіх чоловіків затримано, їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм), що карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна”, — повідомили у прокуратурі.

В автомобілі перебували двоє мешканців Хустського району, чоловіки в камуфляжі нанесли їм тілесні ушкодження та заволоділи грошовими коштами у сумі 16 млн. грн і двома мобільними телефонами.

10 квітня 2017 року спільно зі співробітниками Головного управління Нацполіції в Закарпатській області у вказаних осіб було проведено обшуки, за результатами яких вилучено понад 717 тис грн, майже 200 тис доларів США та п’ять автомобілів (Mersedes Sprinter, KIA Sportage, Аudi А6, Wolkswagen LT та Opel Astra).

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, 8 квітня на Херсонщині затримали браконьєрів з уловом на 24 млн грн.

Українські Національні Новини

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