Подозреваемые в отравлении Скрипалей покинули Британию - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Подозреваемые в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии покинули Великобританию коммерческим рейсом после атаки. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Как сообщается, британская военная база перехватила закодированное послание в Москву, таким образом узнав о том, что подозреваемые в отравлении Скрипалей улетели коммерческим рейсом под псевдонимами.
Подозреваемых двое, но куда именно они вылетели не сообщается. Неизвестно также, являются ли они гражданами РФ.
Как сообщал УНН, в правительстве Великобритании заявили, что у правоохранителей Великобритании нет информации о лицах, которые отравили бывшего шпиона российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что британская полиция установила личности людей, которые отравили Скрипалей.
Напомним, Daily Mail назвала шесть человек, причастных к отравлению Скрипалей.
Как сообщал УНН, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.
Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Великобритании об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом.