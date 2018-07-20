Підозрювані в отруєнні Скрипалів залишили Британію - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Підозрювані в отруєнні колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії покинули Великобританію комерційним рейсом після атаки. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
Як повідомляється, британська військова база перехопила закодоване послання до Москви, таким чином дізнавшись про те, що підозрювані в отруєнні Скрипалів полетіли комерційним рейсом під псевдонімами.
Підозрюваних двоє, але куди саме вони вилетіли, не повідомляється. Невідомо також, чи є вони громадянами РФ.
Як повідомляв УНН, в уряді Великобританії заявили, що у правоохоронців Великобританії немає інформації про осіб, які отруїли колишнього шпигуна російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в Солсбері.
Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що британська поліція встановила особи людей, які отруїли Скрипаль.
Нагадаємо, Daily Mail назвала шістьох осіб, причетних до отруєння Скрипаль.
Як повідомляв УНН, 4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочка отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.
Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Великобританії про отруєння колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля нервово-паралітичним речовиною.