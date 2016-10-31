Подозрение объявили мужчине, который избил журналиста в Киевской области

Так, мужчина, который наблюдал за работой правоохранителей, начал препятствовать законной профессиональной деятельности журналистов и нанес оператору телесные повреждения.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщал УНН, прокуратура Киевской области открыла производство по факту избиения журналиста.