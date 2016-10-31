Підозру оголосили чоловіку, який побив журналіста на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Києво-Святошинською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру зловмиснику, який перешкоджаючи законній професійній діяльності журналістів, наніс відеооператору тілесні ушкодження. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Так, чоловік, який спостерігав за роботою правоохоронців, почав перешкоджати законній професійній діяльності журналістів та наніс відеооператору тілесні ушкодження.
Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) КК України.
На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Як повідомляв УНН, прокуратура на Київщині відкрила провадження за фактом побиття журналіста.