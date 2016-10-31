Підозру оголосили чоловіку, який побив журналіста на Київщині

Так, чоловік, який спостерігав за роботою правоохоронців, почав перешкоджати законній професійній діяльності журналістів та наніс відеооператору тілесні ушкодження.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) КК України.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомляв УНН, прокуратура на Київщині відкрила провадження за фактом побиття журналіста.