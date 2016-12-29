Подозрение объявили мужчине, который напал на кассира банка в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Одесской области местная прокуратура сообщила о подозрении мужчине, причастному к разбойному нападению на кассира и завладению средствами банка в пгт Сергеевка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Так, 27 декабря трое неизвестных зашли в помещение банковского учреждения в пгт Сергеевка, напали на кассира и завладели наличными в разной валюте на сумму почти 100 тыс. грн. При этом, нападавшие угрожали работнику банка оружием, нанесли телесные повреждения и скрылись с места преступления. Правоохранителям удалось задержали одного из нападавших.
Белгород-Днестровская местная прокуратура сообщила о подозрении мужчине в совершении разбойного нападения на отделение банка в Белгород-Днестровском районе (ч. 3 ст. 187 УК Украины). Сейчас правоохранительные органы работают над установлением других лиц, причастных к вооруженному нападению на банк.