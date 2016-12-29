Підозру оголосили чоловіку, який напав на касира банку на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. На Одещині місцева прокуратура повідомила про підозру чоловіку, причетному до розбійного нападу на касира та заволодінні коштами банку в смт Сергіївка. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
Так, 27 грудня троє невідомих осіб зайшли до приміщення банківської установи в смт Сергіївка, напали на касира та заволоділи готівкою у різній валюті на суму майже 100 тис. грн. При цьому, нападники погрожували працівнику банку зброєю та завдали тілесних ушкоджень та зникли з місця злочину. Правоохоронцям вдалося затримали одного з нападників.
Білгород-Дністровська місцева прокуратура повідомила про підозру особі у вчиненні розбійного нападу на відділення банку у Білгород-Дністровському районі (ч. 3 ст. 187 КК України). Наразі правоохоронні органи працюють над встановленням інших осіб, причетних до озброєного нападу на банк.