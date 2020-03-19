Подозрения на коронавирус: ситуация по областям

В Волынской области не выявлено ни одного клинически подтвержденного случая заражения COVID-19.

Во Львовской области на сегодня из 33 подозрения - 6 не подтвердились.

На Закарпатье 8 человек в больнице, ждут результаты (в 17:00). При этом, впоследствии, у 3 не подтвердилось.

В Ровенской области нет случаев коронавируса.

В Тернопольской - 6 подозрений.

На Прикарпатье в 16:50 было 12 подозрений. Впрочем, позже пришли результаты теста и у умершей накануне женщины из области обнаружили коронавирус.

В Житомирской области сегодня было 4 новых подозрения, в частности супруги, которые контактировали с умершим от коронавируса в области. Между тем, один из подтвержденных сегодня зараженных - в Житомире.

На Буковине на утро, кроме 10 больных было 28 подозрений.

В Хмельницкой области нет даже подозрений на коронавирус.

В Винницкой области 8 подозрений проверили - отрицательные, еще три новые подозрения на сегодня.

В Киеве три случая коронавируса, сколько подозрений, не уточняется.

В Киевской области два случая и 5 подозрений, из которых одно уже не подтвердилось.

Одесская область молчит, а в Одессе провели уже 30 тестов на коронавирус, случаев коронавируса не зафиксировано.

В Черниговской области на самоизоляции три человека - контактировали с зараженным из Киева. Накануне сообщалось об одном подозрение в области.

Черкасская область не обновлялась сегодня, еще на вчерашний вечер не было случаев, одно подозрение в Смеле отрицательное.

В Кировоградской области ни подозрений, ни случаев. Однако, зараженный в Киеве - с Кропивницкого.

В Николаевской области ожидают результаты 9 образцов.

В Сумской - четыре подозрения.

В Полтавской - 291 человек на самоизоляции.

В Харьковской - молчат, в Харькове 22 подозрения.

В Днепропетровской - два случая коронавируса, устанавливают их контакты.

Что касается Луганской области, то, по состоянию на 18 марта, есть информация о 2 подозрениях.

В Донецкой области один больной с коронавирусом, его состояние стабилизировали.

Запорожская область - 6 подозрений, 2 негативные, четыре еще на проверке.

В Херсонской области три подозрения - одно негативное, два еще на проверке.

По данным оккупационных властей, уже более 130 человек в Крыму находятся под наблюдением по подозрению в коронавирусной болезни (COVID-19). Однако на полуострове не спешат вводить необходимые карантинные меры, которые должны обезопасить гражданское население полуострова от последствий пандемии.

Как сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, на территории ОРДЛО за неделю к врачам обратилось около 600 человек с симптомами ОРВИ, кроме того у 91 человека есть подозрение на пневмонию. Из-за отсутствия тестов на определение COVID-19 врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии.