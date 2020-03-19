Подозрения на коронавирус: ситуация по областям

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102621 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105402 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107386 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106189 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115235 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101314 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105665 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106728 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131634 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130476 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава Пентагона заявил, что США готовы вступить в войну с Китаем

Глава Пентагона заявил, что США готовы вступить в войну с Китаем

5 марта, 18:29 • 45191 просмотра
США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

5 марта, 18:37 • 113468 просмотра
Трамп обвинил Трюдо в попытке удержаться у власти и вновь назвал его "губернатором"

Трамп обвинил Трюдо в попытке удержаться у власти и вновь назвал его "губернатором"

5 марта, 19:18 • 17805 просмотра
Honda опровергает заявление Трампа о строительстве нового завода в США

Honda опровергает заявление Трампа о строительстве нового завода в США

5 марта, 19:54 • 20125 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв

5 марта, 20:07 • 63953 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 115230 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 118344 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 146302 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 188688 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 173281 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 101920 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 106513 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 111917 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 110050 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 109512 просмотра
Актуальное
Подозрения на коронавирус: ситуация по областям

Подозрения на коронавирус: ситуация по областям

Киев  •  УНН

 • 47439 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Украине по состоянию на 20:00 19 марта подтверждено 21 случай коронавируса COVID-19. Количество подозрений на инфицирование так же растет с каждым днем. УНН собрал всю доступную информацию из областей Украины по состоянию на 21:00.

В Волынской области не выявлено ни одного клинически подтвержденного случая заражения COVID-19.

Во Львовской области на сегодня из 33 подозрения - 6 не подтвердились.

На Закарпатье 8 человек в больнице, ждут результаты (в 17:00). При этом, впоследствии, у 3 не подтвердилось.

В Ровенской области нет случаев коронавируса.

В Тернопольской - 6 подозрений.

На Прикарпатье в 16:50 было 12 подозрений. Впрочем, позже пришли результаты теста и у умершей накануне женщины из области обнаружили коронавирус.

В Житомирской области сегодня было 4 новых подозрения, в частности супруги, которые контактировали с умершим от коронавируса в области. Между тем, один из подтвержденных сегодня зараженных - в Житомире.

На Буковине на утро, кроме 10 больных было 28 подозрений.

В Хмельницкой области нет даже подозрений на коронавирус.

В Винницкой области 8 подозрений проверили - отрицательные, еще три новые подозрения на сегодня.

В Киеве три случая коронавируса, сколько подозрений, не уточняется.

В Киевской области два случая и 5 подозрений, из которых одно уже не подтвердилось.

Одесская область молчит, а в Одессе провели уже 30 тестов на коронавирус, случаев коронавируса не зафиксировано.

В Черниговской области на самоизоляции три человека - контактировали с зараженным из Киева. Накануне сообщалось об одном подозрение в области.

Черкасская область не обновлялась сегодня, еще на вчерашний вечер не было случаев, одно подозрение в Смеле отрицательное.

В Кировоградской области ни подозрений, ни случаев. Однако, зараженный в Киеве - с Кропивницкого.

В Николаевской области ожидают результаты 9 образцов.

В Сумской - четыре подозрения.

В Полтавской - 291 человек на самоизоляции.

В Харьковской - молчат, в Харькове 22 подозрения.

В Днепропетровской - два случая коронавируса, устанавливают их контакты.

Что касается Луганской области, то, по состоянию на 18 марта, есть информация о 2 подозрениях.

В Донецкой области один больной с коронавирусом, его состояние стабилизировали.

Запорожская область - 6 подозрений, 2 негативные, четыре еще на проверке.

В Херсонской области три подозрения - одно негативное, два еще на проверке.

По данным оккупационных властей, уже более 130 человек в Крыму находятся под наблюдением по подозрению в коронавирусной болезни (COVID-19). Однако на полуострове не спешат вводить необходимые карантинные меры, которые должны обезопасить гражданское население полуострова от последствий пандемии.

Как сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, на территории ОРДЛО за неделю к врачам обратилось около 600 человек с симптомами ОРВИ, кроме того у 91 человека есть подозрение на пневмонию. Из-за отсутствия тестов на определение COVID-19 врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы