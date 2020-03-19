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Підозри на коронавірус: ситуація по областях

Підозри на коронавірус: ситуація по областях

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. В Україні станом на 20:00 19 березня підтверджено 21 випадок коронавірусу COVID-19. Кількість підозр на інфікування так само зростає з кожним днем. УНН зібрав усю доступну інформацію з областей України станом на 21:00.

У Волинській області не виявлено жодного клінічно підтвердженого випадку зараження COVID-19. 

На Львівщині на сьогодні із 33 підозр - 6 не підтвердились. 

На Закарпатті 8 людей в лікарні, чекають результати (на 17:00). При цьому, згодом, у 3 не підтвердилося.

На Рівненщині немає випадків коронавірусу.

На Тернопільщині 6 підозр.

На Прикарпатті на 16:50 було 12 підозр. Утім, пізніше прийшли результати тесту і у померлої напередодні жінки з області виявили коронавірус.

На Житомирщині сьогодні було 4 нових підозри, зокрема подружжя, яке контактувало з померлою від коронавірусу в області. Тим часом, один із підтверджених сьогодні заражених - у Житомирі.

На Буковині на ранок, окрім 10 хворих було 28 підозр.

На Хмельниччині немає навіть підозр на коронавірус.

На Вінниччині 8 підозр перевірили - негативні, ще три нові підозри на сьогодні.

У Києві три випадки коронавірусу, скільки підозр, не уточнюється.

На Київщині два випадки і 5 підозр, з яких одна вже не підтвердилася.

Одеська область мовчить, а в Одесі провели вже 30 тестів на коронавірус, випадків коронавірусу не зафіксовано.

На Чернігівщині на самоізоляції троє людей - контактували з зараженим з Києва. Напередодні повідомлялося про одну підозру в області.

Черкащина не оновлювалася сьогодні ще, на вчорашній вечір не було випадків, одна підозра у Смілі негативна.

На Кіровоградщині ані підозр, ані випадків. Одначе, заражений у Києві - з Кропивницького.

На Миколаївщині очікують результати 9 зразків.

На Сумщині чотири підозри.

На Полтавщині 291 людина на самоізоляції.

На Харківщині мовчать, у Харкові 22 підозри.

На Дніпропетровщині два випадки коронавірусу, встановлюють їхні контакти.

Що стосується Луганської області, то, станом на 18 березня, є інформація про 2 підозри.

На Донеччині один хворий з коронавірусом, його стан стабілізували.

Запорізька область - 6 підозр, 2 негативні, чотири досі на перевірці.

На Херсонщині три підозри - одна негативна, дві ще на перевірці.

За даними окупаційної влади, вже більше 130 осіб в Криму перебувають під наглядом через підозру на коронавірусну хворобу (COVID-19). Однак на півострові не поспішають запроваджувати необхідні карантинні заходи, що мали б убезпечити цивільне населення півострова від наслідків пандемії.

Як повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, на території ОРДЛО за тиждень до лікарів звернулося близько 600 людей з симптомами ГРВІ, крім того у 91 людини є підозра на пневмонію. Через відсутність тестів на визначення COVID-19 лікарі не мають змоги встановити етіологію пневмонії. 

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