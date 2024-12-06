Подросток и медик пострадали из-за атаки рф на Херсонщину
Киев • УНН
В Херсонской области в результате атак российских беспилотников ранены медсестра и 16-летний подросток. За прошедшие сутки оккупанты также повредили многоэтажку, 8 частных домов и автомобили.
В Херсонской области в результате российских ударов беспилотниками сегодня, 6 декабря, ранения получила медицинская сестра и 16-летний подросток. Об этом в пятницу сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
62-летняя женщина попала под атаку вражеского дрона в Антоновке. Она получила минно-взрывную травму и осколочные ранения. Коллеги оказывают пострадавшей необходимую помощь.
К медикам за помощью обратился и 16-летний парень.
Около 11.30 он попал под вражеский обстрел в пригороде Херсона и получил контузию и минно-взрывную травму. Сейчас врачи до обследуют подростка.
Дополнение
С данными председателя Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Станислав, Белозерка, Камышаны, Приднепровское, Садовое, Томина Балка, Одрадокаменка, Осокоровка и город Херсон.
российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 8 частных домов. Также Оккупанты изувечили несколько частных автомобилей.
Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.
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