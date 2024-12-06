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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подросток и медик пострадали из-за атаки рф на Херсонщину

Подросток и медик пострадали из-за атаки рф на Херсонщину

Киев  •  УНН

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В Херсонской области в результате атак российских беспилотников ранены медсестра и 16-летний подросток. За прошедшие сутки оккупанты также повредили многоэтажку, 8 частных домов и автомобили.

В Херсонской области в результате российских ударов беспилотниками сегодня, 6 декабря, ранения получила медицинская сестра и 16-летний подросток. Об этом в пятницу сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН

Детали

62-летняя женщина попала под атаку вражеского дрона в Антоновке. Она получила минно-взрывную травму и осколочные ранения. Коллеги оказывают пострадавшей необходимую помощь.

К медикам за помощью обратился и 16-летний парень.

Около 11.30 он попал под вражеский обстрел в пригороде Херсона и получил контузию и минно-взрывную травму. Сейчас врачи до обследуют подростка.

Дополнение

С данными председателя Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Станислав, Белозерка, Камышаны, Приднепровское, Садовое, Томина Балка, Одрадокаменка, Осокоровка и город Херсон.

российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 8 частных домов. Также Оккупанты изувечили несколько частных автомобилей.

Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

Россия хочет начать еще одно наступление на Херсон - Прокудин4 дек. 2024, 08:21 • 18241 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
khersonХерсон