Подросток попал в больницу из-за падения из дома
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 января. УНН. Во Львове подросток травмировался из-за падения со второго этажа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
"По информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, сегодня, 31 января, в 7:17 в г. Львове, ул. В. Великого, 42 (Франковский район), в результате падения со 2-го этажа травмировался парень 2005 рождения", - говорится в сообщении.
Парня с диагнозом "закрытый перелом костей правой голени, ушиб правого предплечья" госпитализировали. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Как сообщал УНН, в Днепре 15-летняя девушка упала с общего балкона на 11 этаже и погибла.