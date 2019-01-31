Підліток опинився в лікарні через падіння з будинку

"За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, сьогодні, 31 січня, о 7:17 у м. Львові, вул. В. Великого, 42 (Франківський район), внаслідок падіння з 2-го поверху травмувався хлопець 2005 року народження", - йдеться в повідомленні.

Хлопця з діагнозом "закритий перелом кісток правої гомілки, забій правого передпліччя" госпіталізували. Встановлюються обставини події.

Як повідомляв УНН, у Дніпрі 15-річна дівчина впала з загального балкона на 11 поверсі та загинула.