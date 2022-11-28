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Подросток из США признал себя виновным в массовом убийстве в супермаркете на почве расизма

Подросток из США признал себя виновным в массовом убийстве в супермаркете на почве расизма

Киев • УНН

 • 1658912 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Подросток признал себя виновным в расстреле 10 чернокожих людей в супермаркете в американском штате Нью-Йорк в начале этого года. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

19-летний Пейтон Гендрон проведет остаток своей жизни в тюрьме после того, как признал обвинения в домашнем терроризме, мотивированном ненавистью.

Окружной прокурор округа Эри Джон Флинн заявил, что Гендрон признал себя виновным по всем пунктам обвинения, включая 10 пунктов обвинения в убийстве первой ступени и три покушения на убийство.

Гендрон планировал атаку в течение нескольких месяцев на Tops Friendl маркет в Буффало из-за большого количества афроамериканского населения там.

По словам прокуроров, он ехал из своего родного города Конклин, находящегося на расстоянии более 322 километров, с намерением убить больше чернокожих.

Надев тяжелый бронежилет и вооруженный штурмовой винтовкой AR-15, Гендрон застрелил четырех человек на стоянке магазина, трое из них смертельно, прежде чем войти в супермаркет.

Среди убитых внутри был полицейский в отставке, работавший телохранителем. По данным полиции, он несколько раз выстрелил в нападающего, после чего застрелился сам.

Гендрон надел шлем с прикрепленной видеокамерой и транслировал нападение в прямом эфире на платформе Twitch.

Он первый человек в Нью-Йорке, осужденный по обвинению штата в терроризме в семье. Оно предусматривает пожизненное наказание без права досрочного освобождения.

Гендрону по-прежнему предъявляются федеральные обвинения в преступлениях на почве ненависти, за которые он может быть приговорен к смертной казни.

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