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Підліток із США визнав себе винним у масовому вбивстві в супермаркеті на ґрунті расизму

Підліток із США визнав себе винним у масовому вбивстві в супермаркеті на ґрунті расизму

Київ • УНН

 • 1658912 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Підліток визнав себе винним у розстрілі 10 чорношкірих людей у супермаркеті в американському штаті Нью-Йорк на початку цього року. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

19-річний Пейтон Гендрон проведе залишок свого життя у в'язниці після того, як визнав звинувачення у домашньому тероризмі, мотивованому ненавистю.

Окружний прокурор округу Ері Джон Флінн заявив, що Гендрон визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення, включаючи 10 пунктів звинувачення у вбивстві першого ступеня та три замахи на вбивство.

Гендрон планував атаку протягом кількох місяців на Tops Friendl маркет у Буффало через велику кількість афроамериканського населення там.

За словами прокурорів, він їхав зі свого рідного міста Конклін, що знаходиться на відстані понад 322 кілометри, з наміром убити якнайбільше чорношкірих.

Надягши важкий бронежилет і озброєний штурмовою гвинтівкою AR-15, Гендрон застрелив чотирьох людей на стоянці магазину, троє з них смертельно, перш ніж увійти до супермаркету.

Серед убитих усередині був поліцейський у відставці, який працював охоронцем. За даними поліції, він кілька разів вистрілив у нападника, після чого застрелився сам.

Гендрон одягнув шолом із прикріпленою відеокамерою та транслював напад у прямому ефірі на платформі Twitch.

Він перша людина в Нью-Йорку, засуджена за звинуваченням штату в тероризмі в сім'ї. Воно передбачає довічне покарання без права дострокового звільнення.

Гендрону, як і раніше, пред'являються федеральні звинувачення у злочинах на ґрунті ненависті, за які він може бути засуджений до страти.

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