Подготовка к зиме помогла женщине выиграть в скретч-лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Жительница американского штата Северная Каролина выиграла 100 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Имя победительницы - Барбара Брэнч. Она купила лотерейный билет, готовясь к непогоде.
"В тот день я отправилась в магазин за покупками. Синоптики спрогнозировали холода в нашем городе (Мурсборо - ред.). И я решила прикупить немного керосина на тот случай, если в моем доме отключат отопление. На кассе мне приглянулся лотерейный билет, его я тоже купила", - вспоминает Брэнч.
Билет оказался выигрышным и осчастливил американку на 100 тыс. долл.
"Обычно перед бурей люди возвращаются из магазина с хлебом и молоком, а я вернулась со 100 тыс. долл.", — сказала она.
Брэнч решила потратить выигрыш на ремонт в доме.
Напомним, в Украине с начала года уже 31 человек стал миллионером и мультимиллионером благодаря государственной лотерее “Лото-Забава”. Лотерейные выигрыши помогают украинцам улучшить своё материальное положение и исполнить давние мечты.
Например, один из предыдущих победителей “Лото-Забава” Александр Гречко планирует инвестировать выигрыш в развитие и обучение своей 6-летней дочери. На оставшиеся деньги хочет купить себе жилье.