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Подготовка к зиме помогла женщине выиграть в скретч-лотерею

Киев • УНН

 • 8845 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Жительница американского штата Северная Каролина выиграла 100 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.

Подготовка к зиме помогла женщине выиграть в скретч-лотерею

Имя победительницы - Барбара Брэнч. Она купила лотерейный билет, готовясь к непогоде.

"В тот день я отправилась в магазин за покупками. Синоптики спрогнозировали холода в нашем городе (Мурсборо - ред.). И я решила прикупить немного керосина на тот случай, если в моем доме отключат отопление. На кассе мне приглянулся лотерейный билет, его я тоже купила", - вспоминает Брэнч.

Билет оказался выигрышным и осчастливил американку на 100 тыс. долл.

"Обычно перед бурей люди возвращаются из магазина с хлебом и молоком, а я вернулась со 100 тыс. долл.", — сказала она.

Брэнч решила потратить выигрыш на ремонт в доме.

Напомним, в Украине с начала года уже 31 человек стал миллионером и мультимиллионером благодаря государственной лотерее “Лото-Забава”. Лотерейные выигрыши помогают украинцам улучшить своё материальное положение и исполнить давние мечты.

Например, один из предыдущих победителей “Лото-Забава” Александр Гречко планирует инвестировать выигрыш в развитие и обучение своей 6-летней дочери. На оставшиеся деньги хочет купить себе жилье.

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