Підготовка до зими допомогла жінці виграти в скретч-лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Мешканка американського штату Північна Кароліна виграла 100 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Ім'я переможниці - Барбара Бренч. Вона купила лотерейний білет, готуючись до негоди.
"У той день я вирушила в магазин за покупками. Синоптики спрогнозували холоди в нашому місті (Мурсборо - ред.). І я вирішила прикупити трохи гасу на той випадок, якщо в моєму будинку відключать опалення. На касі мені сподобався лотерейний білет, його я теж купила", - згадує Бренч.
Білет виявився виграшним і ощасливив американку на 100 тис. дол.
"Зазвичай перед бурею люди повертаються з магазину з хлібом і молоком, а я повернулася зі 100 тис. дол.", - сказала вона.
Бренч вирішила витратити виграш на ремонт у будинку.
Нагадаємо, в Україні з початку року вже 31 людина стала мільйонером і мультимільйонером завдяки державній лотереї "Лото-Забава". Лотерейні виграші допомагають українцям поліпшити своє матеріальне становище і виконати давні мрії.
Наприклад, один з попередніх переможців "Лото-Забава" Олександр Гречко планує інвестувати виграш в розвиток і навчання своєї 6-річної доньки. На решту грошей хоче купити собі житло.