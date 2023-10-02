Подготовка к периоду затмений: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 октября

Детали

«Это неделя будет подготовкой к периоду затмений. Первое солнечное затмение произойдёт 14 октября и уже за неделю до этого затмения мы все будем ощущать его сильное влияние. До выходных эта неделя даёт нам "зелёный свет" и мы ещё можем активно действовать, решать важные дела, а также заниматься покупками. Уже со следующей недели мы будем проходить период затмений, который в астрологии считается достаточно сложным кармическим периодом нашей жизни, который повторяется один раз в полгода. Поэтому, к такому месяцу как октябрь нужно будет отнестись достаточно серьёзно», - поясняет астролог.

ОВНЫ

Эта неделя может пройти достаточно спокойно, но несмотря на это, вы можете ощущать нехватку сил, у вас будет желание уединиться. Проведите время в гармонии с собой с окружающим миром. В начале недели вас ждёт большой успех в финансах: могут появится неожиданные денежные возможности и дополнительный доход.

В любви вам стоит быть очень осторожным, чтобы не быть обманутым. Избегайте конфликтов с вашими любимыми.

ТЕЛЬЦЫ

Этот период будет наполнен множеством различных дел и заботой о ближних. Начало недели будет очень эмоциональным: с одной стороны, вас ждет успех в любовных отношениях, в поездках и обучении, но с другой стороны возникнут напряженные ситуации, связанные с родственниками и бытом.

Сейчас не стоит заниматься вопросами недвижимости. Обратите внимание на свою здоровье.

БЛИЗНЕЦЫ

Продолжается хороший период для отдыха. По возможности, на этой неделе съездите куда-нибудь отдохнуть, займитесь любимыми делами. Много вопросов и сил у вас будет забирать дела, связанные с вашими детьми, а заботы о них являются главным на этой неделе. Также постарайтесь избежать жёстких конфликтных ситуаций, излишнего перенапряжения и рисков.

РАКИ

На этой неделе у вас будет много разных бытовых вопросов. Много сил будут забирать близкие люди, особенно родители – с ними возможны конфликтные ситуации, которых стоит избегать. В принципе сложно будет с кем-либо договориться и решать любые юридические вопросы. Зато вас может ожидать хорошая прибыль, но постарайтесь не стать жертвой авантюристов.

ЛЬВЫ

Весьма активный период, когда вам придется делать несколько дел сразу - множество встреч, переговоров, поездок и знакомств будут наполнять всю вашу неделю. Но вы можете чувствовать слабость, иногда вам захочется уединения и покоя. Позвольте себе хорошенько отдохнуть и заняться собой на выходных.

На этой неделе вам стоит отказаться от серьезных косметологических процедур или пластических операций.

ДЕВЫ

У вас сейчас прекрасный период для развития своего бизнеса и увеличения ваших доходов. Не упускайте такую возможность. На этой неделе у вас будет прилив сил и большая деловая активность. Но не забывайте отдохнуть и хорошенько высыпаться в свободное от работы время.

В начале недели у вас будут важные встречи и прекрасные предложения, от которых не стоит отказываться.

ВЕСЫ

Прекрасная неделя для большой активности, реализации своих планов и для саморазвития. Главное, сейчас избегать конфликтов и излишней раздражительности. Также не стоит необдуманно вкладывать большие суммы денег в новые проекты. Отнеситесь с пониманием к своим друзьям.

На этой неделе у вас может быть плохой сон, поэтому необходимо совершать вечерние прогулки.

СКОРПИОНЫ

Сейчас отличный период для того, чтобы заняться своим внутренним миром. Найдите время для уединения и покоя. Это неделя может вас вернуть к тем вопросам, которые накопились на душе. Поэтому важно разобраться в себе.

Будьте осторожны с юридическими вопросами. Вам ни в коем случае нельзя нарушать закон, иначе неприятностей не избежать.

СТРЕЛЬЦЫ

На этой неделе, перед затмениями необходимо успеть внедрить все свои проекты и идеи. Будьте активны. Но, в работе с иностранцами вам стоит быть внимательными и тщательно проверять информацию. Прекрасно сложатся дела, связанные с финансами – вас может ждать неплохая прибыль. Но не стоит идти на крайности и на конфликтные ситуации.

КОЗЕРОГИ

На этой неделе, перед затмением, нужно успеть закончить важные дела. Но будьте осторожны – не стоит идти на конфликтные ситуации, особенно с вашим руководством, чтобы не потерять работу или положение. Хорошо сейчас будут складываться для вас дальние поездки, а также встречи и переговоры. На этой неделе вы можете получить очень важную для вас информацию, которая в будущем сыграет большую роль.

ВОДОЛЕИ

Используйте этот период для поездок и путешествий, для оформления важных документов. Поспешите и сделайте все это до начала периода затмений. Сейчас вы можете за своими плечами ощущать большую поддержку близких людей и друзей. Также, на этой неделе у вас могут возникнуть множество дел, связанных с домом и родными. Вам придётся уделить им много времени.

РЫБЫ

Это неделя для вас будет также очень активной. И вам придётся быть смелыми и решительными. Но периодически вы будете чувствовать ментальную усталость, желание отдохнуть и уединиться. Давайте себе передышку в свободное от работы время. Но приложите максим усилий, чтобы реализовывать все ваши планы и задачи. Вас ждет множество поездок, встреч, командировок, внедрения всего задуманного. Используйте это время ведь, со следующей недели начинается период затмений, когда придется притормозить все важные дела.