Підготовка до періоду затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2 - 8 жовтня

Деталі

«Цей тиждень буде підготовкою до періоду затемнень. Перше сонячне затемнення відбудеться 14 жовтня і вже за тиждень до цього затемнення ми всі будемо відчувати його сильний вплив. До вихідних цей тиждень дає нам "зелене світло" і ми ще можемо активно діяти, вирішувати важливі справи, а також займатися покупками. Уже з наступного тижня ми проходитимемо період затемнень, який в астрології вважається досить складним кармічним періодом нашого життя, що повторюється один раз на пів року. Тому, до такого місяця як жовтень потрібно буде поставитися досить серйозно», - пояснює астролог.

ОВНИ

Цей тиждень може минути досить спокійно, але незважаючи на це, ви можете відчувати брак сил, у вас буде бажання усамітнитися. Проведіть час у гармонії з собою та навколишнім світом. На початку тижня на вас чекає великий успіх у фінансах: можуть з'явитися несподівані грошові можливості та додатковий дохід.

У коханні вам варто бути дуже обережним, щоб не бути обдуреним. Уникайте конфліктів із вашими коханими.

ТЕЛЬЦІ

Цей період буде наповнений безліччю різних справ і турботою про ближніх. Початок тижня буде дуже емоційним: з одного боку, на вас чекає успіх у любовних стосунках, у поїздках і навчанні, але з іншого боку, виникнуть напружені ситуації, пов'язані з родичами і побутом.

Зараз не варто займатися питаннями нерухомості. Зверніть увагу на своє здоров'я.

БЛИЗНЮКИ

Триває хороший період для відпочинку. За можливості, цього тижня з'їздіть куди-небудь відпочити, займіться улюбленими справами. Багато питань і сил у вас забиратимуть справи, пов'язані з вашими дітьми, а турботи про них є головним цього тижня. Також постарайтеся уникнути жорстких конфліктних ситуацій, зайвого перенапруження і ризиків.

РАКИ

Цього тижня у вас буде багато різних побутових питань. Багато сил забиратимуть близькі люди, особливо батьки – з ними можливі конфліктні ситуації, яких варто уникати. У принципі складно буде з ким-небудь домовитися і вирішувати будь-які юридичні питання. Зате на вас може очікувати гарний прибуток, але постарайтеся не стати жертвою авантюристів.

ЛЕВИ

Вельми активний період, коли вам доведеться робити кілька справ одразу - безліч зустрічей, переговорів, поїздок і знайомств будуть наповнювати весь ваш тиждень. Але ви можете відчувати слабкість, іноді вам захочеться усамітнення і спокою. Дозвольте собі гарненько відпочити і зайнятися собою на вихідних.

Цього тижня вам варто відмовитися від серйозних косметологічних процедур або пластичних операцій.

ДІВИ

У вас зараз прекрасний період для розвитку свого бізнесу і збільшення ваших доходів. Не втрачайте таку можливість. Цього тижня у вас буде прилив сил і велика ділова активність. Але не забувайте відпочити і гарненько висипатися у вільний від роботи час.

На початку тижня у вас будуть важливі зустрічі і прекрасні пропозиції, від яких не варто відмовлятися.

ТЕРЕЗИ

Прекрасний тиждень для великої активності, реалізації своїх планів і для саморозвитку. Головне, зараз уникати конфліктів і зайвої дратівливості. Також не варто необдумано вкладати великі суми грошей у нові проєкти. Поставтеся з розумінням до своїх друзів.

Цього тижня у вас може бути поганий сон, тому необхідно здійснювати вечірні прогулянки.

СКОРПІОНИ

Зараз чудовий період для того, щоб зайнятися своїм внутрішнім світом. Знайдіть час для усамітнення і спокою. Цей тиждень може вас повернути до тих питань, які накопичилися на душі. Тому важливо розібратися в собі.

Будьте обережні з юридичними питаннями. Вам у жодному разі не можна порушувати закон, інакше неприємностей не уникнути.

СТРІЛЬЦІ

Цього тижня, перед затемненнями необхідно встигнути впровадити всі свої проєкти та ідеї. Будьте активні. Але, в роботі з іноземцями вам варто бути уважними і ретельно перевіряти інформацію. Прекрасно складуться справи, пов'язані з фінансами – на вас може чекати непоганий прибуток. Але не варто йти на крайнощі і на конфліктні ситуації.

КОЗЕРОГИ

Цього тижня, перед затемненням, потрібно встигнути закінчити важливі справи. Але будьте обережні – не варто йти на конфліктні ситуації, особливо з вашим керівництвом, щоб не втратити роботу або становище. Добре зараз складатимуться для вас далекі поїздки, а також зустрічі та переговори. Цього тижня ви можете отримати дуже важливу для вас інформацію, яка в майбутньому відіграє велику роль.

ВОДОЛІЇ

Використовуйте цей період для поїздок і подорожей, для оформлення важливих документів. Поспішіть і зробіть усе це до початку періоду затемнень. Зараз ви можете за своїми плечима відчувати велику підтримку близьких людей і друзів. Також цього тижня у вас можуть виникнути безліч справ, пов'язаних із домом і рідними. Вам доведеться приділити їм багато часу.

РИБИ

Цей тиждень для вас буде також дуже активним. І вам доведеться бути сміливими та рішучими. Але періодично ви відчуватимете ментальну втому, бажання відпочити і усамітнитися. Давайте собі перепочинок у вільний від роботи час. Але докладіть максим зусиль, щоб реалізовувати всі ваші плани і завдання. На вас чекає безліч поїздок, зустрічей, відряджень, впровадження всього задуманого. Використовуйте цей час адже, з наступного тижня починається період затемнень, коли доведеться пригальмувати всі важливі справи.