Под управление полиции в Киеве активисты С14 принесли мусор с Лысой горы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Под помещение Голосеевского управления полиции в Киеве активисты организации С14 принесли мусор с Лысой горы, где ранее разгромили лагерь ромов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение организации С14 в Facebook.
"Активисты С14 принесли мусор с Лысой горы под РУВД Голосеево", - отметил он.
Они заявили, что это - "новые вещдоки" для одного из следователей.
Напомним, 18 июля Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения координатору С14 Сергею Мазуру, подозреваемому в хулиганстве за разгон ромов на Лысой горе, взяв его под круглосуточный домашний арест на два месяца.
Как сообщал УНН, 21 апреля 2018 года ромы оставили Лысую гору в Киеве. Представители националистической организации разогнали их лагерь, а вещи сожгли.
10 июля одному из фигурантов дела о нападении на поселение ромов на Лысой горе объявили о подозрении.