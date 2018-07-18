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Під управління поліції у Києві активісти С14 принесли сміття з Лисої гори

Під управління поліції у Києві активісти С14 принесли сміття з Лисої гори

Київ • УНН

 • 13463 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Під приміщення Голосіївського управління поліції у Києві активісти організації С14 принесли сміття з Лисої гори, де раніше розгромили табір ромів. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення організації С14 у Facebook.

"Активісти С14 принесли сміття з Лисої гори до РУВС Голосієво", - зазначив він.

Вони заявили, що це - "нові речдоки" для одного зі слідчих.

Нагадаємо, 18 липня Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід координатору С14 Сергію Мазуру, підозрюваному у хуліганстві за розгін ромів на Лисій горі, взявши його під цілодобовий домашній арешт на два місяці.

Як повідомляв УНН, 21 квітня 2018 року роми залишили Лису гору у Києві. Представники націоналістичної організації розігнали їх табір, а речі спалили.

10 липня одному з фігурантів справи про напад на поселення ромів на Лисій горі оголосили про підозру.

Українські Національні Новини

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