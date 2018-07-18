Під управління поліції у Києві активісти С14 принесли сміття з Лисої гори
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Під приміщення Голосіївського управління поліції у Києві активісти організації С14 принесли сміття з Лисої гори, де раніше розгромили табір ромів. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення організації С14 у Facebook.
"Активісти С14 принесли сміття з Лисої гори до РУВС Голосієво", - зазначив він.
Вони заявили, що це - "нові речдоки" для одного зі слідчих.
Нагадаємо, 18 липня Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід координатору С14 Сергію Мазуру, підозрюваному у хуліганстві за розгін ромів на Лисій горі, взявши його під цілодобовий домашній арешт на два місяці.
Як повідомляв УНН, 21 квітня 2018 року роми залишили Лису гору у Києві. Представники націоналістичної організації розігнали їх табір, а речі спалили.
10 липня одному з фігурантів справи про напад на поселення ромів на Лисій горі оголосили про підозру.