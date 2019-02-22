Под колесами автомобиля в Одесской области погибла пенсионерка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Одесской области водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на обочину, под колесами авто погибла пенсионерка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.
Так, ДТП произошло сегодня утром на ул. Железнодорожников в Подольске.
"Предварительно установлено, что 48-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21113" не справился с управлением и выехал на обочину, где в это время находились люди. В результате происшествия одна из женщин 1941 года погибла на месте", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, в Днепре грузовик одного из городских КП насмерть сбил женщину на пешеходном переходе.