У Дніпрі вантажівка на смерть збила жінку на пішохідному переході

"Сьогодні на площі Героїв Майдану відбулося ДТП в результаті якого загинула жінка пішохід. Автомобіль брав участь в ДТП належить міському комунальному підприємству. Жахливий день, страшна трагедія, яка забрала життя жінки і зламала долю водієві", - написав він.

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Нагадаємо, поліція Полтавської області розшукує водія, який збив пішохода і зник з місця ДТП.



