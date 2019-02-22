У Дніпрі вантажівка на смерть збила жінку на пішохідному переході
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. На площі Героїв Майдану, в місті Дніпро, вантажівка одного з міських КП на смерть збив жінку на пішохідному переході. Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міського голови Михайло Лисенко, передає УНН.
"Сьогодні на площі Героїв Майдану відбулося ДТП в результаті якого загинула жінка пішохід. Автомобіль брав участь в ДТП належить міському комунальному підприємству. Жахливий день, страшна трагедія, яка забрала життя жінки і зламала долю водієві", - написав він.
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Нагадаємо, поліція Полтавської області розшукує водія, який збив пішохода і зник з місця ДТП.