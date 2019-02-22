В Днепре грузовик насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. На площади Героев Майдана, в городе Днепр, грузовик одного из городских КП насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель городского главы Михаил Лысенко, передает УНН.
“Сегодня на площади Героев Майдана произошло ДТП в результате которого погибла женщина пешеход. Автомобиль участвовавший в ДТП принадлежит городскому коммунальному предприятию. Жуткий день, страшная трагедия, которая унесла жизнь женщины и сломала судьбу водителю”, — написал он.
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Напомним, полиция Полтавской области разыскивает водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП.