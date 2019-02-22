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Під колесами автомобіля на Одещині загинула пенсіонерка

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Одеській області водій автомобіля не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя, під колесами авто загинула пенсіонерка. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.

Так, ДТП сталася сьогодні вранці на вул. Залізничників у Подільську.

"Попередньо встановлено, що 48-річний водій автомобіля "ВАЗ 21113" не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя, де в цей час знаходилися люди. Внаслідок події одна з жінок 1941 року народження загинула на місці", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, у Дніпрі вантажівка одного з міських КП на смерть збила жінку на пішохідному переході.

Українські Національні Новини

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