Під колесами автомобіля на Одещині загинула пенсіонерка

Так, ДТП сталася сьогодні вранці на вул. Залізничників у Подільську.

"Попередньо встановлено, що 48-річний водій автомобіля "ВАЗ 21113" не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя, де в цей час знаходилися люди. Внаслідок події одна з жінок 1941 року народження загинула на місці", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, у Дніпрі вантажівка одного з міських КП на смерть збила жінку на пішохідному переході.