Под Киевом сбили еще один российский вертолет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Над Вышгородом украинские военные сбили еще один российский вертолет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.
Цитата
“Украинские военные сбили еще один российский вертолет над Вышгородом!” — говорится в сообщении.
Дополнение
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут обратно в Россию. Оккупанты уже потеряли 6 самолетов, 2 вертолета, 5 танков.
Контекст
Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.