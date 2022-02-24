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15 марта, 19:03 • 90834 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 124828 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114614 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108952 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100031 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 95517 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83531 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 117327 просмотра

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14 марта, 19:56 • 126855 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Под Киевом сбили еще один российский вертолет

Под Киевом сбили еще один российский вертолет

Киев • УНН

 • 154495 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Над Вышгородом украинские военные сбили еще один российский вертолет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

Цитата

“Украинские военные сбили еще один российский вертолет над Вышгородом!” — говорится в сообщении.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут обратно в Россию. Оккупанты уже потеряли 6 самолетов, 2 вертолета, 5 танков.

Контекст

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

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