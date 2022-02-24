Під Києвом збили ще один російський гелікоптер
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Над Вишгородом українські військові збили ще один російський гелікоптер. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.
Цитата
“Українські військові збили ще один російський гелікоптер над Вишгородом!” — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть назад до Росії. Окупанти вже втратили 6 літаків, 2 гелікоптери, 5 танків.
Контекст
Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.
Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території України.
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.