Под Киевом от обстрела оккупантами загорелось более восьми домов: есть погибшие, среди них - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В результате обстрела оккупантами села Мархалевка в Киевской области загорелось более восьми домов. Погибли пять человек, среди них трое детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Детали
4 марта примерно в 15:24 в селе Мархалевка Фастовского района Киевской области в результате обстрела загорелось более восьми частных жилых домов.
Сотрудники ГСЧС из-под завалов эвакуировали двоих детей. По состоянию 16:55 пожар ликвидировали.
В результате обстрела погибло пять человек, среди них трое детей. Еще одна женщина возможно находится под завалами.
Спасательные работы продолжаются, привлечено 14 человек и 3 единицы техники ГСЧС.
Напомним
4 марта 2022 года военные силы Российской Федерации обстреляли площадку Запорожской АЭС.
В результате обстрела возник пожар на территории ЗАЭС.
Во время штурма Запорожской АЭС погибли три украинских военных.