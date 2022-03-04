Под Киевом от обстрела оккупантами загорелось более восьми домов: есть погибшие, среди них - дети

Детали

4 марта примерно в 15:24 в селе Мархалевка Фастовского района Киевской области в результате обстрела загорелось более восьми частных жилых домов.

Сотрудники ГСЧС из-под завалов эвакуировали двоих детей. По состоянию 16:55 пожар ликвидировали.

В результате обстрела погибло пять человек, среди них трое детей. Еще одна женщина возможно находится под завалами.

Спасательные работы продолжаются, привлечено 14 человек и 3 единицы техники ГСЧС.

Напомним

4 марта 2022 года военные силы Российской Федерации обстреляли площадку Запорожской АЭС.

В результате обстрела возник пожар на территории ЗАЭС.

Во время штурма Запорожской АЭС погибли три украинских военных.