Під Києвом від обстрілу окупантами загорілося понад вісім будинків: є загиблі, серед них – діти
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Внаслідок обстрілу окупантами села Мархалівка на Київщини загорілося понад вісім будинків. Загинуло п'ятеро людей, серед них троє дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
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4 березня приблизно о 15:24 в селі Мархалівка Фастівського району Київщини внаслідок обстрілу загорілося понад вісім приватних житлових будинків.
Співробітники ДСНС з-під завалів евакуювали двох дітей. Станом 16:55 пожежу ліквідували.
Внаслідок обстрілу загинуло п'ятеро людей, серед них троє дітей. Ще одна жінка можливо перебуває під завалами.
Рятувальні роботи тривають, залучено 14 осіб та 3 одиниці техніки ДСНС.
Нагадаємо
4 березня 2022 року військові сили Російської Федерації обстріляли майданчик Запорізької АЕС.
Внаслідок обстрілу виникла пожежа на території ЗАЕС.
Під час штурму Запорізької АЕС загинуло троє українських військових.