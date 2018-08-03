Под Харьковом полицейские требовали 10 тысяч грн от пьяного водителя

Так, следователи областной прокуратуры расследуют факт вымогательства неправомерной выгоды за несоставление протокола и непривлечение к ответственности нетрезвого водителя - ч. 3 ст. 368 УК Украины.

"Мы все видели это видео. Уголовное производство зарегистрировано. Досудебное расследование проводят следователи прокуратуры Харьковской области. Все обстоятельства будут проверены следственным путем", - сказал и.о. прокурора Харьковской области Артем Степанов во время брифинга.

Отмечено, происшествие случилось на трассе в Чугуеве. На канале одного из пользователей YouTube 2 августа было опуликовано видео с записью того, как полицейские требуют, а потом и получают от водителя, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, деньги. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества и специальной конфискацией.

Напомним, в систематических взятках СБУ разоблачила начальника одного из районных отделов ГУ Нацполиции в Одесской области.