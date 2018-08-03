Під Харковом поліцейські вимагали 10 тисяч грн від п'яного водія
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Прокуратура почала розслідування щодо поліцейських, яких підозрюють у вимаганні 10 тисяч грн від нетверезого водія за нескладання протоколу. Про це повідомила прес-служба прокуратури Харківської області, передає УНН.
Так, слідчі обласної прокуратури розслідують факт вимагання неправомірної вигоди за нескладання протоколу та непритягнення до відповідальності нетверезого водія - ч. 3 ст. 368 КК України.
"Ми всі бачили це відео. Кримінальне провадження зареєстровано. Досудове розслідування проводять слідчі прокуратури Харківської області. Усі обставини будуть перевірені слідчим шляхом", - сказав в.о. прокурора Харківської області Артем Степанов під час брифінгу.
Зазначено, подія сталася на трасі у Чугуєві. На каналі одного із користувачів YouTube 2 серпня було опуліковано відео із записом того, як поліцейські вимагають, а потім і отримують від водія, який перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння, гроші. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна та спеціальною конфіскацією.
Нагадаємо, на систематичних хабарах СБУ викрила начальника одного з районних відділів ГУ Нацполіції в Одеській області.