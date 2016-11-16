Под Харьковом фура "слетела" в кювет
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. На 566 км трассы Киев-Харьков-Довжанский в районе села Ивановка фура съехала в кювет. Об этом корреспонденту УНН сообщили в УПД ГУНП в Харьковской области.
Авария произошла сегодня утром около 8.30. Сейчас грузовик вытащили из кювета.
Водитель автомобиля "DAF" с полуприцепом не справился с управлением. В аварии никто не пострадал. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, как сообщает УНН, в результате непогоды в Винницкой области перевернулись четыре грузовика .