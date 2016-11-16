Під Харковом фура "злетіла" у кювет
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. На 566 км траси Київ-Харків-Довжанський в районі села Іванівка фура з'їхала в кювет. Про це кореспонденту УНН повідомили в УПД ГУНП в Харківській області.
Аварія сталася сьогодні вранці близько 8.30. Наразі вантажівку витягли з кювету.
Водій автомобіля "DAF" з напівпричепом не впорався з керуванням. В аварії ніхто не постраждав. Всі обставини ДТП з'ясовуються.
Нагадаємо, як повідомляє УНН, внаслідок негоди на Вінниччині перекинулися чотири вантажівки.