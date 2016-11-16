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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 20819 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 40849 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 65252 перегляди

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2 квітня, 10:51 • 136163 перегляди

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2 квітня, 10:44 • 199443 перегляди

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2 квітня, 09:04 • 190596 перегляди

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2 квітня, 07:52 • 211360 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 196854 перегляди

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Під Харковом фура "злетіла" у кювет

Під Харковом фура "злетіла" у кювет

Київ • УНН

 • 11087 перегляди

ХАРКІВ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. На 566 км траси Київ-Харків-Довжанський в районі села Іванівка фура з'їхала в кювет. Про це кореспонденту УНН повідомили в УПД ГУНП в Харківській області.

Аварія сталася сьогодні вранці близько 8.30. Наразі вантажівку витягли з кювету.

Водій автомобіля "DAF" з напівпричепом не впорався з керуванням. В аварії ніхто не постраждав. Всі обставини ДТП з'ясовуються.

Нагадаємо, як повідомляє УНН, внаслідок негоди на Вінниччині перекинулися чотири вантажівки.

Українські Національні Новини

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