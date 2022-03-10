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19:03 • 57418 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 109659 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 107598 просмотра

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15 марта, 13:08 • 102644 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 80034 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 85396 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Под Черниговом ВСУ уничтожили дивизион ракетных комплексов “Искандер-М”

Под Черниговом ВСУ уничтожили дивизион ракетных комплексов “Искандер-М”

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. В Черниговской области Вооруженные силы Украины уничтожили российский дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативное командование "Север".

Цитата

"На черниговском направлении одно из подразделений оперативного командования "Север" уничтожило дивизион "Искандер-М", которые обстреливали мирное население!" — говорится в сообщении.

Напомним

В Броварском районе под Киевом ВСУ ликвидировали командира полка оккупанта, полковника Захарова.

Украинские Национальные Новости

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