Под Черниговом ВСУ уничтожили дивизион ракетных комплексов “Искандер-М”
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Черниговской области Вооруженные силы Украины уничтожили российский дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативное командование "Север".
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"На черниговском направлении одно из подразделений оперативного командования "Север" уничтожило дивизион "Искандер-М", которые обстреливали мирное население!" — говорится в сообщении.
Напомним
В Броварском районе под Киевом ВСУ ликвидировали командира полка оккупанта, полковника Захарова.