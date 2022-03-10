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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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06:08 • 222 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Під Черніговом ЗСУ знищили дивізіон ракетних комплексів “Іскандер-М”

Під Черніговом ЗСУ знищили дивізіон ракетних комплексів “Іскандер-М”

Київ • УНН

 • 203751 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. У Чернігівській області Збройні сили України знищили російський дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер-М”. Про це повідомляє УНН із посиланням на оперативне командування “Північ”.

Цитата

"На чернігівському напрямку один із підрозділів оперативного командування "Північ" знищив дивізіон "Іскандер-М", які обстрілювали мирне населення!" — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо

У Броварському районі на Київщині ЗСУ ліквідували командира полку окупанта, полковника Захарова.

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