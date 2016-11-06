Во время выступления на Д.Трампа напал неизвестный

На угрозу из толпы сразу отреагировали двое охранников республиканца и отвели его за сцену. Человек из толпы набросился на других охранников.

Мужчину схватили и забрали в отдел полиции.

Д.Трамп вернулся на сцену через несколько минут, чтобы продолжить свою речь.

"Нас не остановить", - прокомментировал ситуацию республиканец.

Как сообщал УНН, республиканец Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон совсем выбилась из сил и не способна выдерживать нужный темп предвыборной гонки за три дня до всеобщих выборов.