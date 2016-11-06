Во время выступления на Д.Трампа напал неизвестный
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Во время одного из выступлений кандидата в президенты США Дональда Трампа на него напал неизвестный, передает УНН со ссылкой на Reuters .
На угрозу из толпы сразу отреагировали двое охранников республиканца и отвели его за сцену. Человек из толпы набросился на других охранников.
Мужчину схватили и забрали в отдел полиции.
Д.Трамп вернулся на сцену через несколько минут, чтобы продолжить свою речь.
"Нас не остановить", - прокомментировал ситуацию республиканец.
Как сообщал УНН, республиканец Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон совсем выбилась из сил и не способна выдерживать нужный темп предвыборной гонки за три дня до всеобщих выборов.