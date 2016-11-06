Під час виступу на Д.Трампа напав невідомий
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Під час одного із виступів кандидата у президенти США Дональда Трампа на нього напав невідомий, передає УНН з посиланням на Reuters.
На загрозу з натовпу одразу відреагували двоє охоронців республіканця і відвели його за сцену. Чоловік з натовпу накинувся на інших охоронців.
Чоловіка схопили і забрали до відділу поліції.
Д.Трамп повернувся на сцену через декілька хвилин, щоб продовжити свою промову.
“Нас не зупинити”, — прокоментував ситуацію республіканець.
Як повідомляв УНН, республіканець Дональд Трамп заявив, що кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон зовсім вибилася з сил і не здатна витримувати потрібний темп передвиборної гонки за три дні до загальних виборів.