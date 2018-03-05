Во время стрельбы в кафе в Житомирской области погиб человек, еще один ранен

Событие произошло 3 марта в одном из кафе города. Сообщение о доставке в больницу жителей райцентра, 1991 и 1995 г.р. с огнестрельными ранениями поступили с промежутком в полчаса сразу из двух больниц города.

Известно, что мужчины в тот вечер, около 18:45, встретились в одном из кафе города. После непродолжительного общения между ними возникла потасовка, которая закончилась стрельбой. Один из мужчин получил смертельное ранение брюшной полости, другой - сквозное ранение грудной клетки.

"По данному факту начато досудебное расследование сразу по нескольким статьям уголовного кодекса - ст.115 (умышленное убийство), ст.15 (покушение на преступление) ст.115 (умышленное убийство), ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и др. Оба мужчины ранее уже привлекались к уголовной ответственности за хулиганские действия в составе групп и другие правонарушения ", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, в Святошинском районе Киева во время конфликта на бытовой почве с пистолета ранен мужчина.