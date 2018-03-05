Під час стрілянини в кафе на Житомирщині загинув чоловік, ще один поранений
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 5 березня. УНН. У Коростені під час стрілянини в кафе загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Житомирській області, передає УНН.
Подія сталась 3 березня в одному із кафе міста. Повідомлення про доставлення до лікарні жителів райцентру, 1991 та 1995 р.н., з вогнепальними пораненнями надійшли з проміжком у півгодини відразу з двох лікарень міста.
Наразі відомо, що чоловіки того вечора, близько 18:45, зустрілися в одному з кафе міста. Після нетривалого спілкування між ними виникла сутичка, що закінчилась стріляниною. Один з чоловіків отримав смертельне поранення черевної порожнини, інший — наскрізне поранення грудної клітини.
“За вказаним фактом розпочато досудове розслідування відразу за кількома статтями кримінального кодексу — ст.115 (умисне вбивство), ст.15 (замах на злочин ) ст.115 (умисне вбивство), ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ін. Обидва чоловіки раніше уже притягувалися до кримінальної відповідальності за хуліганські дії у складі груп та інші правопорушення”, — повідомили у поліції.
Як повідомляв УНН, у Святошинському районі Києва під час конфлікту на побутовому ґрунті з пістолета поранено чоловіка.