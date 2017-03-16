Во время потасовки в КГГА никто не пострадал - пресс-служба Киевсовета

"Да, потасовка произошла, но никто не пострадал, насколько я знаю и драки как таковой не было. Если бы она была, то мы бы о ней знали", - сказала она.

Также, Н.Пругар добавила, что заседания Киевского городского совета являются открытыми, поэтому "когда поднимаются вопросы, важные для города, если общественные активисты хотят высказаться по этому вопросу, то обычно председательствующий дает им право сделать соответствующе выступление для того, чтобы решение было донесено тем, кто, собственно, будет за него голосовать".

Она также уточнила, что перед тем, как военные попали в сессионный зал и настояли на принятии решения о прекращении сотрудничества киевских предприятий с юридическими лицами, которые находятся под контролем РФ, "секретарь Киевсовета поставил на голосование этот вопрос, его поддержали и поэтому они зашли в зал".

Напомним, сегодня, 16 марта, 93 голосами депутаты Киевского городского совета приняли решение "О субъектах хозяйствования Российской Федерации, и находящихся под прямым или косвенным контролем физических или юридических лиц РФ, которые прямо или косвенно осуществляют хозяйственную деятельность в городе Киеве".