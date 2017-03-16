Під час штовханини у КМДА ніхто не постраждав – прес-служба Київради

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Під час засідання Київської міської ради під стінами сесійної зали відбулася штовханина між військовими АТО та учасниками засідання, під час якої ніхто не постраждав. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН повідомила керівник прес-служби Київської міської ради Наталія Пругар.

“Так штовханина відбулася, але, ніхто не постраждав, наскільки я знаю і бійки як такої не було. Якщо б вона була, то ми би про неї знали”, — сказала вона.

Також, Н.Пругар додала, що засідання Київської міської ради є відкритими тому, “коли піднімаються питання, важливі для міста, якщо громадські активісти хочуть висловитися з цього питання, то зазвичай головуючий дає їм право зробити відповідний виступ для того, щоб рішення було донесене до тих, хто, власне, буде за нього голосувати”.

Вона також уточнила, що перед тим, які військові потрапили до сесійної зали і наполягли на прийнятті рішення про припинення співпраці київських підприємств з юридичними особами, які знаходяться під контролем РФ, “секретар Київради поставив на голосування це питання, його підтримали і тому вони зайшли до зали”.

Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, 93 голосами депутати Київської міської ради прийняли рішення “Про суб’єктів господарювання Російської Федерації, та таких, що знаходяться під прямим чи опосередкованим контролем фізичних чи юридичних осіб РФ, що прямо чи опосередковано здійснюють господарську діяльність в місті Києві”.

Українські Національні Новини

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